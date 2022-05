Dawny magazyn solny w Nowej Soli został zwycięzcą pierwszego konkursu Nasz Zabytek, fundacji Most the Most w Lubuskiem. W nagrodę miasto otrzyma milion złotych na renowację obiektu. – Jednak w jaki sposób będzie zagospodarowany i jaką funkcję będzie pełnił ten najstarszy budynek na terenie miasta zależy od mieszkańców – powiedziała Ewa Batko, rzecznik prezydenta Nowej Soli.

Początek środowego spotkania o osiemnastej.