Dziś pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski. W tym roku do egzaminów podchodzi 500 tysięcy uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych i ponad 7 tysięcy uczniów z Ukrainy.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówił, że w tym roku egzamin odbywa się w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie podstawę programową. To ze względu na zdalną naukę i pandemię.

„To będzie łatwiejsze, dostosowane do tego, co się zadziało w poprzednich dwóch latach”

– mówił dyrektor CKE.

„W przypadku języka polskiego takie najbardziej namacalne kwestie to jest ograniczenie listy lektur. Znajomość niektórych lektur nie będzie sprawdzana na egzaminie w zadaniach. Oczywiście ósmoklasista jeśli będzie miał ochotę, może w wypracowaniu się do tych lektur odwołać, ale my oddzielnych lektur – wykreślonych niejako w wymaganiach egzaminacyjnych – nie będziemy dawać”