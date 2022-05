W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano dotychczasowe działania na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. W ramach Funduszu Pomocowego dla samorządów i osób przyjmujących uchodźców pod swój dach wpłynęło prawie 45 mln zł.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak bardzo wysoko ocenia działania związane z pomocą dla osób, które uciekły po wybuchu wojny w Ukrainie.



Za gościnność, wsparcie i życzliwość okazywane uchodźcom z Ukrainy przez mieszańców województwa lubuskiego podziękowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.



Zintensyfikowane działania na rzecz uchodźców z Ukrainy to przykład wzorowej współpracy rządu i społeczeństwa – powiedział poseł Jacek Kurzępa.



Do tej pory w województwie lubuskim wydanych zostało ponad 33 tysiące numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli do Polski po wybuchu wojny.

