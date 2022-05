Zielona Góra i Gorzów Wlkp. w gronie miast wyróżnionych przez prezydenta Wołodymira Zełeńskiego jako te, które które wydatnie pomagają obywatelom Ukrainy na uchodźstwie. W niedzielę w Parlamencie ukraińskim Zełeński dziękował za okazane wsparcie wskazując na polskie miasta.

Ukraińcy zaczęli uciekać do Polski od 24 lutego, czyli od początku wojny. W lubuskich miastach otrzymali pełną pomoc wraz z zakwaterowaniem.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podkreśla, że słowa prezydenta Zełeńskiego są bardzo budujące:

Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry podkreślił, że słowa prezydenta Zełeńskiego bardzo cieszą, a pomoc do obywateli Ukrainy będzie kierowana tak długo jak będzie ku temu potrzeba:

Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. podkreślił, że wyróżnienie Gorzowa przez prezydenta Ukrainy to wielki zaszczyt:

Od początku ataku Rosji na Ukrainę do Polski wyemigrowały już ponad 3 mln osób. To przede wszystkim matki z dziećmi i emeryci. Część z nich powoli wraca już do swojego kraju.