We wtorek początek egzaminu ósmoklasisty. Przystąpi do niego ponad 500 tysięcy uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych i ponad 7 tysięcy uczniów z Ukrainy.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przypomina, że do tego egzaminu trzeba przystąpić, żeby ukończyć szkołę. „Egzamin ósmoklasisty to egzamin z trzech przedmiotów – trzech podstawowych języków. Języka ojczystego rodzimego – język polski, języka formalnego, czyli matematyki i języka obcego – tego, który uczeń wybrał. Tutaj do wyboru jest język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski” – wymienia dyrektor CKE.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec mówi, że do egzaminu trzeba podchodzić wypoczętym, nie stresować się za bardzo i bazować na swojej wiedzy. „Jestem przekonany o tym, że uczniowie tę wiedzę posiadają, a czasami w stresie mogą o niej zapomnieć” – mówi dyrektor szkoły.

W tym roku egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie w oparciu o podstawę programową. To oznacza, że na przykład nie będzie sprawdzana znajomość niektórych lektur czy działów matematyki.

Jutro język polski, w środę matematyka, a w czwartek język obcy.