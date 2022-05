Jeszcze w tym roku zostanie zamknięta oczyszczalnia ścieków w Konotopie. Stanie się to za sprawą wybudowania rurociągu, którym ścieki popłyną do Sławy. Od pewnego czasu nieczystości z północnej części gminy Kolsko wysyłane są do Wolsztyna. – Działania podyktowane są małymi możliwościami naszej oczyszczalni i potrzeba jej rozbudowy – powiedział Henryk Matysik, wójt gminy Kolsko.

Na eksporcie ścieków do Sławy skorzystają mieszkańcy gminy Kolsko.