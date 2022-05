Brytyjski wywiad podaje, że rosyjskie działania zbrojne w Donbasie utraciły impet, a cała operacja ma opóźnienia. Mimo niewielkich sukcesów, Rosji nie udało się pozyskać znacznych zdobyczy terytorialnych w ostatnim miesiącu – piszą Brytyjczycy.

Jak podają, Rosjanie od początku inwazji prawdopodobnie utracili jedną trzecią żołnierzy wojsk lądowych, których wysłali na Ukrainę. Stracili też znaczną ilość dronów wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych. Według wywiadu, bezzałogowce były kluczowe dla rosyjskiej taktyki, ale ucierpiały w wyniku skuteczności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Brakuje też materiałów do budowy tymczasowych przepraw mostowych.

Do tego – jak wskazuje wywiad – armia ma niskie morale i zmniejszoną efektywność na polu walki. Wielu tych elementów nie da się szybko zastąpić i będzie to dalej utrudniało postępy na Ukrainie – pisze brytyjski wywiad. To oznacza, że w ciągu kolejnego miesiące mało prawdopodobne jest przyspieszenie sukcesów rosyjskiej ofensywy.