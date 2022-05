Zielonogórscy policjanci służby patrolowej zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy na jednym z osiedli próbowali ukraść katalizator z osobowego audi – poinformował w piątek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

„Jednego z mężczyzn policjanci zauważyli pod samochodem, a drugi ukrył się przed nimi leżąc w pobliskich zaroślach. Moment zatrzymania uwieczniła policyjna kamera nasobna na mundurze jednego z funkcjonariuszy”

– powiedział Maludy.

Zatrzymani mężczyźni to 30-letni mieszkaniec Zielonej Góry i 38-latek z powiatu krośnieńskiego. Jeden z nich był wcześniej notowany. Obaj usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży katalizatora za co grozi od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Śledczy ustalają, czy nie mają na koncie innych podobnych przestępstw.

Nocne kradzieże katalizatorów z pojazdów zaparkowanych na ulicach i osiedlach są od kilku miesięcy zmorą w wielu polskich miastach. Zielonogórscy policjanci prowadzą intensywne działania, aby zatrzymywać sprawców tych przestępstw na gorącym uczynku i takie zatrzymanie miało miejsce także kilka dni temu.

Złodzieje kradną katalizatory, by pozyskiwać z nich metale szlachetne takie jak pallad czy platyna w celu dalszej ich sprzedaży lub też sprzedają katalizatory jako części zamienne.