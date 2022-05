Pod koniec kwietnia w naszym mieście zarejestrowanych było 1 341 bezrobotnych, to o 63 mniej niż na początku ubiegłego miesiąca. Stopa bezrobocia spadła z 2,6% w marcu do 2,5% w kwietniu.

Trzech na pięciu (57,8% – 775 osób) bezrobotnych w Gorzowie to kobiety, co szósty (16,4% – 220) nie ukończył 30 lat, a prawie co trzeci (30,4% – 408) ukończył 50. rok życia. Z danych wynika także, że co trzeci (36,7% – 492 osoby) zarejestrowany w PUP jest długotrwale bezrobotny, a co dziesiąty (12,6% – 169 osób) niepełnosprawny.

W kwietniu w województwie lubuskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (9,3%), wschowskim (7,9%) i zielonogórskim ziemskim (7,8%). Najniższą w powiecie słubickim (2,4%), w Gorzowie (2,5%) oraz powiecie świebodzińskim (2,8%).