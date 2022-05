Portret Marilyn Monroe autorstwa Andy’ego Warhola został wylicytowany za 195,04 miliona dolarów, łącznie z dodatkowymi opłatami, w domu aukcyjnym Christie’s. Aukcja trwała cztery minuty.

Pochodzący z 1964 roku portret „Shot Sage Blue Marilyn”, będący jednym z najbardziej znanych dzieł pop-artu, stał się tym samym najdroższym XX-wiecznym dziełem sztuki, jakie sprzedano na publicznej aukcji. Najdroższym dziełem sztuki wszech czasów jest „Salvator Mundi” Leonarda da Vinci, który w 2017 roku sprzedano za 450,3 miliona dolarów. Dotychczas najdroższym dziełem Andy’ego Warhola był „Silver Car Crash”, za które w 2013 roku zapłacono 105 milionów dolarów.

Całość obrazu znana pod nazwą „The Shot Marilyns” składa się z pięciu portretów przedstawiających Marilyn Monroe na różnych tłach: czerwonym, pomarańczowym, jasnoniebieskim, szałwiowym oraz turkusowym. Na aukcji wylicytowano obraz na tle turkusowym. Namalowany jest tuszem sitodrukowym i akrylem, wyróżnia się żywymi i nasyconymi kolorami.

Nazwa czterech obrazów „The Shot Marilyns” nawiązuje do incydentu, do którego doszło w pracowni Andy’ego Warhola w 1964 roku. Performerka Dorothy Podber strzeliła z rewolweru do czterech płócien ułożonych w stos.

Reprodukcja portretowego zdjęcia hollywoodzkiej gwiazdy ze zdjęcia promocyjnego do filmu „Niagara” przeszła do historii sztuki, stając się jednym z najpopularniejszych dzieł świata. Krytycy sądzą, że „Marilyn” Andy’ego Warhola można plasować obok „Narodzin Wenus” Botticellego, „Mona Lisy” Leonarda da Vinci i „Demoiselle d’Avignon” Pabla Picassa.

„Shot Sage Blue Marilyn” sprzedała Fundacja Thomasa i Doris Ammannów z Zurychu w Szwajcarii. Dochód w całości zostanie przeznaczony na opiekę zdrowotną i programy edukacyjne dla dzieci.