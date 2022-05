Jill Biden, żona prezydenta USA odwiedziła w niedzielę Użhorod, ukraińskie miasto przy granicy ze Słowacją. Pierwsza dama USA spotkała się z żoną ukraińskiego prezydenta Ołeną Zełenską.

„W Dniu Matki (w USA – 8 maja) chciałam być z ukraińskimi mamami i ich dziećmi” – napisała Jill Biden na Twitterze, publikując zdjęcie ze spotkania na Ukrainie.

„W ciągu ostatnich kilku miesięcy, zbyt wielu Ukraińców musiało uciekać ze swoich domów, opuszczając swoich najbliższych” – dodała Biden.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.

Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B

