W Słubicach oddano dziś do użytku nową salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 3. To ostatnia szkoła w gminie Słubice, która nie miała sali z prawdziwego zdarzenia. – Bardzo chcieliśmy ten obiekt oddać w dyspozycję uczniów jeszcze przed wakacjami i to się udało – mówi Adriana Dydyna-Marycka, zastępca burmistrza Słubic.

Monika Bugielska, dyrektor słubickiej „trójki” ma wyjątkowy powód do radości i zadowolenia. Jak mówi, brak sali gimnastycznej dokuczał uczniom od lat.

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach kosztowała 4,6 mln złotych. Gmina pozyskała na tę inwestycję ponad 2,9 mln z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 70 tys. złotych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Lubuska Baza Sportowa.