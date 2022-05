Pierwszą pamiątkę w kształcie serca z napisem „Z Nową Solą w sercu” otrzymał profesor Jarosław Hiczkiewicz, ordynator oddziału kardiologii nowosolskiego szpitala. To podziękowanie władz miasta dla miejscowego zespołu specjalistów w tej dziedzinie medycyny. – Co roku na oddziale przebywa 5 tysięcy pacjentów, a zatem jest to doskonała promocja miasta – powiedziała Beata Kulczycka z Urzędu Miasta w Nowej Soli, radna Sejmiku Województwa Lubuskiego.

– Jestem zadowolony z tego, że mieszkańcy Nowej Soli w końcu nas docenili – powiedział profesor Hiczkiewicz.

Kolejne pamiątki z Nowej Soli otrzymali Jerzy Hamerski i Arkadiusz Paruszewski, którzy pomagali w realizacji nowego pomysłu władz miasta.