Zielona Góra nie ustaje w pomocy mieszkańcom dotkniętej wojną Ukrainy. Miasto pomaga zarówno uchodźcom jak i tym, którzy na Ukrainie pozostali .

Od początku rosyjskiej inwazji w Zielonej Górze organizowane są liczne zbiórki darów dla Ukraińców.

W miarę upływu czasu i w zależności od różnych czynników np. pogody zmienia się zapotrzebowanie, mówi Klaudia Baranowska, koordynatorka działań z ramienia Urzędu Miasta:

Organizatorzy zbiórek nieodmiennie proszą o dostarczanie żywności.

Urząd Miasta nadzoruje zbiórki darów w trzech punktach. Największy, centralny mieści się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Tu trafiają dary od zagranicznych i polskich przedsiębiorców:

Dary z zielonogórskiego magazynu są także wysyłane na Ukrainę:

Dodajmy, że pod patronatem Urzędu Miasta w Zielonej Górze działają jeszcze dwa inne punkty pomocowe, do których dary mogą przynosić osoby prywatne. To punkt przy ul. Wazów 3 Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać czynny od godz. 11.00 do 15.00 oraz punkt przy Dolnej 6 czynny od 9.00 do 18.00.