Ponad 7 tysięcy uchodźców z Ukrainy przyjmą dziś na świątecznych śniadaniach polskie hotele. Wielkanoc obchodzą dzisiaj Kościół greckokatolicki i Kościoły prawosławne.

Na śniadanie zaproszą we współpracy z Caritas Polska obiekty Polskiego Holdingu Hotelowego. Jego prezes Gheorghe Marian Cristescu powiedział:

„To kolejny gest solidarności z naszymi siostrami i braćmi zza wschodniej granicy. Wiemy, że te święta są dla nich wyjątkowo trudne, ponieważ po raz pierwszy spędzają je z daleka od domu, a często również bez najbliższych członków rodziny. Chcemy być razem z nimi w tym czasie i w ten sposób pomóc im przeżyć pierwszą Wielkanoc prawosławną w Polsce”

– zaznaczył prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Zapraszanie gości z Ukrainy koordynowały diecezjalne Caritas. Jak mówi wicedyrektor organizacji brat Cordian Szwarc, wspólne wielkanocne śniadanie ma bardzo ważne znaczenie.

„Przy tym stole wielkanocnym rodzi się nadzieja, w Chrystusie zmartwychwstałym upatrujemy nadzieję, że wszelkie konsekwencje zła zostaną połamane”

– podkreśla brat Szwarc.

Uchodźców z Ukrainy na śniadaniach wielkanocnych przyjmie dziś około 50 hoteli, między innymi w Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie, Olsztynie, ale i mniejszych miejscowościach.

W Warszawie wydarzenie odbędzie w pięciu hotelach: Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel, Hampton by Hilton Warsaw Airport, Regent Warsaw Hotel i w hotelu Mazowieckim. Do wydarzenia dołączyli kolejni przedstawiciele branży hotelarskiej – Polskie Hotele Niezależne, Grupa Dobry Hotel i Grupa Arche, niektóre hotele grupy Orbis, a także Ptak EXPO.

Polski Holding Hotelowy to spółka z kapitałem należącym w 100 procentach do Skarbu Państwa.