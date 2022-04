W tym roku Kościoły wschodnie obchodzą Wielkanoc w dniu, w którym wierni Kościoła rzymskokatolickiego świętują Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

W Polsce najliczniejszą grupę chrześcijan wschodnich stanowią prawosławni oraz grekokatolicy. W tym roku grono wiernych jest dużo większe niż wcześniej ze względu na uchodźców wojennych z Ukrainy, gdzie dominują obrządki wschodnie.

Para prezydencka złożyła życzenia wiernym kościołów wschodnich w związku z przypadającą dziś prawosławną Wielkanocą. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda życzyli im pokoju i nadziei:

Para prezydencka przypomniała, że Święto Zmartwychwstania Pańskiego odbywa się w cieniu wojny na Ukrainie, a do Polski przybyło wielu uchodźców z tego kraju:

Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował odezwę do narodu ukraińskiego.

– powiedział prezydent Zełenski w nagraniu opublikowanym w internecie.

Duszpasterz warszawskiej parafii greckokatolickiej pod wezwaniem błogosławionego Mikołaja Czarneckiego, ksiądz Bogdan Kruba, zaznaczył, że Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest czasem nadziei na zwycięstwo prawdy.

– powiedział duchowny.

„A jak Chrystus Zmartwychwstał to i my zmartwychwstaniemy. Jak Chrystus Zmartwychwstał to i zmartwychwstanie Ukraina do nowego życia. Dlatego, że ta wojna, która jest w Ukrainie, to jest wojna za prawdę, za poszanowanie ludzkiej godności, za poszanowanie praw człowieka do wolności – do tej wolności, do której wyswobodził nas Chrystus”