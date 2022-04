Stolica Apostolska oczyściła kardynała Stanisława Dziwisza z zarzutów tuszowania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych archidiecezji krakowskiej. Zarzuty dotyczyły okresu, kiedy kardynał był metropolitą krakowskim.

W oświadczeniu opublikowanym na stronie archidiecezji krakowskiej, kardynał Dziwisz podziękował „wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by w odpowiedzialny sposób odnieść się do wysuwanych pod jego adresem zarzutów”

Po analizie dokumentacji Watykan uznał, że działania byłego metropolity były prawidłowe i w związku z tym Stolica Apostolska postanowiła dalej nie procedować – czytamy w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej, udostępnionym przez archidiecezję krakowską.

Nuncjatura poinformowała, że Stolica Apostolska zbadała dokumentację dostarczoną przez kardynała Angelo Bagnasco, emerytowanego arcybiskupa Genui, zebraną podczas jego wizyty w Polsce w czerwcu 2021 roku. Miała ona zweryfikować zarzuty formułowane w mediach wobec kardynała Dziwisza.

Kardynał Stanisław Dziwisz wyraża wdzięczność Stolicy Apostolskiej za „sprawiedliwe osądzenie” jego sprawy.

Jak napisał w komunikacie kardynał Dziwsz, kardynał Bagnasco „dołożył wszelkich starań, aby wyjaśnić wspomniane zarzuty, dla mnie niezasłużone i bolesne”

Były metropolita krakowski wyraził też nadzieję, że komunikat nuncjatury przyczyni się do wyjaśnienia sprawy i „przywrócenia pokoju ducha wszystkich osobom, które czuły się dotknięte posądzeniami, z jakimi się spotkał”