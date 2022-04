Biblioteka Narodowa opublikowała dokument zatytułowany „Raport o stanie czytelnictwa w pierwszym kwartale 2022 roku”. Dokument wskazuje, że od jesieni 2021 do wiosny 2022 przynajmniej jedną książkę przeczytało 38 procent Polaków. Wynika z niego, że czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii, czyli trend spadkowy został trwale powstrzymany. Jednak odnotowany w 2020 roku niewielki wzrost nie przyniósł również trwałego trendu wzrostowego.

Według raportu, w pierwszym roku pandemii Polacy chętniej niż w poprzednich latach sięgali po książki.

,,Ograniczenia pandemiczne, w tym edukacja szkolna dzieci w domu i praca zdalna, przyniosły w pierwszym roku pandemii nieco większe zainteresowanie czytaniem, a w drugim – zauważalne zmęczenie”

– czytamy w dokumencie.

Wynik z marca 2022 roku można odnieść do pomiarów z 2019 roku, czyli ostatniego przed nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi pandemią COVID-19.

Jak zaznaczono w raporcie, okazało się, że oglądanie filmów i seriali jest ,,praktyką o wiele bardziej egalitarną niż czytanie książek, zwykle nie wymaga tak dużego zaangażowania uwagi, łatwiej współwystępuje z innymi czynnościami. Społeczne warunki sprzyjające lekturze książek są o wiele bardziej złożone niż podłoże, na którym kształtują się nawyki odbioru treści audiowizualnych”.

Ponadto według autorów dokumentu, najczęstszym źródłem czytanych książek są zakupy, przy czym w czasie pandemii wzrosła popularność sprzedaży online.

Co więcej, zamknięcie bibliotek w latach 2020-2021 z powodu wzrostu zakażeń ograniczyło dostęp do książek osobom niezbyt skłonnym do ich zakupu, co mogło wpłynąć na niższy poziom czytelnictwa. Jak uzasadnia dokument – dowodzi to, jak ważną rolę pełnią biblioteki publiczne w utrzymywaniu poziomu czytelnictwa.

Stan czytelnictwa w Polsce (badanie naukowe BN) realizowano w ramach Planu Ewaluacji i Monitoringu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.