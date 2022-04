Straż Graniczna poinformowała, że od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2 miliony 885 tysięcy osób. Wczoraj strażnicy graniczni odprawili 22,3 tysiące uchodźców.

To o 11 procent mniej niż we wtorek. Dziś do godziny 7:00 granicę ukraińsko-polską przekroczyło 5600 osób, o 6 procent mniej niż dobę temu.

Około 22 tysięcy 300 osób wyjechało wczoraj z Polski na Ukrainę. Od początku rosyjskiej agresji granicę w tym kierunki przekroczyło 779 tysięcy osób.

Źródło: PAP/IAR/mpo