Czeskie bajki przełożone na język ukraiński pomogą dzieciom uchodźców w integracji, poznawaniu języka czeskiego i czeskiej kultury. Autor opowiadań Petr Brzezina angażuje do współpracy kolejne osoby. Liczy też na wsparcie finansowe. O swoim przedsięwzięciu opowiedział Polskiemu Radiu.

Petr Brzezina chce, by 1 września jak najwięcej ukraińskich dzieci otrzymało w szkołach przygotowywaną właśnie książkę od swoich czeskich kolegów i koleżanek.

„Jest to siedem klasycznych czeskich bajek głównie o walce dobra ze złem, co w tej sytuacji jest kluczowe. Przedstawimy ukraińskim dzieciom naszą formę bajki. Nauczą się języka, ale przede wszystkim będzie to symbol przyjaźni”