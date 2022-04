Do tej pory w programie Czyste Powietrze złożono ponad 421 tysięcy wniosków na łączną kwotę 7 miliardów 300 milionów złotych. Jeszcze w tym półroczu mają być kolejne zmiany w rządowym programie antysmogowym.

O dofinansowanie w Czystym Powietrzu mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy chcą wymienić stare i nieefektywne źródło ciepła oraz przeprowadzić termomodernizację budynku.

Wiceprezes Narodowego Funduszu i Ochrony Środowiska Paweł Mirowski mówił, że dotychczasowe zmiany w programie, który funkcjonuje od 2018 roku, sprawiły, że wzrosła dynamika składanych wniosków. W tym roku spadła ze względu na rosnące ceny gazu. W ubiegłym roku tygodniowo do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej trafiało około 4,5 tysiąca wniosków, a w tym roku – około 3,5 tysiąca wniosków tygodniowo.

Wiceprezes Funduszu zaznaczył, że obecna sytuacja na rynku surowców energetycznych motywuje instytucję oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska do wprowadzenia kolejnych zmian w programie. Planowane jest podwyższenie kosztów jednostkowych zadań realizowanych w ramach programu.

„Te koszty były ustalone w roku 2018, mamy rok 2022, mamy inflację, mamy podwyżki samych urządzeń, jak i montażu tych urządzeń, dlatego niezbędnym staje się weryfikacja tych kwot, które można uzyskać i środków na realizację tych poszczególnych zadań”

– wyjaśnił Paweł Mirowski. Zapowiedział też podniesienie intensywności dofinansowania.

Paweł Mirowski dodał, że w planach są pakiety termomodernizacyjne, które będą zachęcały właścicieli budynków jednorodzinnych do przeprowadzenia prac mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej.

„To będą specjalne pakiety zachęt na prace termomodernizacyjne, które będą bardzo atrakcyjne finansowo”

– zapewnił. Program Czyste Powietrze skierowany jest do trzech grup beneficjentów.

Podstawowy poziom dofinansowania dla właścicieli i współwłaścicieli budynków, których dochody nie przekraczają 100 tysięcy rocznie, to 25 tysięcy złotych, a w przypadku inwestycji z mikroinstalacją fotowoltaiczną – 30 tysięcy złotych. Podwyższony poziom dofinansowania do 37 tysięcy złotych dotyczy wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na osobę wynosi do 1564 złotych w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 25 stycznia osoby o najniższych dochodach mogą ubiegać się o nawet 69 tysięcy dotacji przy 90 procentach kosztów inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze. Progi dochodowe uprawniające do uzyskania podwyższonego dofinansowania to 1260 złotych w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i 900 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Czyste Powietrze funkcjonuje od 2018 roku.