Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował czterem prezydentom: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii za przyjazd do Kijowa, jak mówił – w tym trudnym czasie są to prawdziwi partnerzy i przyjaciele Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski powiedział, że „dziękuje wspaniałym liderom wspaniałych państw, które zawsze są pierwsze we wsparciu Ukrainy”:

Tłumaczenie:

Są oni pierwsi jeśli chodzi o politykę zdecydowanych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Są też pierwsi, jeśli mowa jest o dostawach broni dla naszej armii. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia są zawsze razem z naszym państwem. Z takimi partnerami i przyjaciółmi na pewno zwyciężymy. Jestem wdzięczny każdemu z was za tę ważną wizytę w tym trudnym dla Ukrainy czasie.

Przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii odwiedzili podkijowskie miejscowości: Buczę, Borodziankę i Irpień, gdzie Rosjanie dokonali zbrodni na cywilnych mieszkańcach.