Prawo i Sprawiedliwość proponuje dalsze zaostrzenie sankcji wobec tych którzy wspierają rosyjską agresję.

Miałby to być kolejny krok po wczorajszej decyzji Sejmu, który przyjął ustawę przewidującą zamrożenie majątków osób i podmiotów wspierających rosyjską agresję na Ukrainie. W przyszłym tygodniu ma zająć się nią Senat.

Posłowie PiS złożyli projekt ustawy o zmianie Konstytucji. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że nowy projekt umożliwi nałożenie jeszcze cięższych sankcji na podmioty wspierające rosyjską inwazję.

Wyjaśnił, że chodzi o umożliwienie rekwirowania mienia objętego sankcjami i przekazywania go na rzecz odbudowy Ukrainy.

Projekt umożliwia przejęcie przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego.