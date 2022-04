Embargo na węgiel i sankcje w sektorze drogowym oraz morskim – takie propozycje mają się znaleźć kolejnym pakiecie sankcji przygotowanym przez Komisję Europejską. Ustaliła to nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.

Komisja ma zaostrzyć swoje propozycje w porównaniu z tymi co do których konsultowała się z państwami członkowskimi w ostatnich dniach. Te pomysły zostały uznane przez część krajów za niewystarczające o czym wczoraj informowała brukselska korespondentka Polskiego Radia. Ale wstępne propozycje Komisja przedstawiła jeszcze przed ujawnieniem informacji o masakrze ludności cywilnej w podkijowskiej Buczy. Po tych doniesieniach Komisja Europejska wprowadziła zmiany do pakietu restrykcji i wpisała embargo na węgiel oraz sankcje w sektorze drogowym i morskim.

„Jeśli chodzi o wstrzymanie importu węgla z Rosji, to jeszcze nie wiadomo czy będzie ono wprowadzane stopniowo czy od razu, dyskusja w tej sprawie trwa”

– powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia jeden z unijnych dyplomatów.

Na liście nie ma natomiast embarga na import ropy i gazu z Rosji o co apelowała Polska wraz z krajami bałtyckimi. O ostatecznym kształcie kolejnego pakietu sankcyjnego zdecydują jednomyślnie państwa członkowskie. Jutro mają go omówić ambasadorowie 27 krajów.

Źródło: PAP/IAR/mpo