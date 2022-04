Trzy kraje bałtyckie nie importują rosyjskiego gazu – poinformował łotewski operator magazynu gazu ziemnego. Wczoraj litewskie władze podały, że Litwa jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej zrezygnowała całkowicie z importu rosyjskiego surowca.

Jak powiedział w łotewskim radiu Uldis Bariss, dyrektor generalny firmy „Conexus Baltic Grid”, od 1 kwietnia rosyjski gaz nie trafia na Łotwę, Litwę i do Estonii. Kraje bałtyckie wykorzystują obecnie surowiec z rezerw, które znajdują się w łotewskim magazynie podziemnym. Wczoraj litewski resort energetyki podał, że od początku tego miesiąca litewski system przesyłowy funkcjonuje bez importu rosyjskiego gazu. Surowiec dostarczany jest przez terminal skroplonego gazu ziemnego w Kłajpedzie. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda napisał na Twitterze, że jego kraj przed laty podjął decyzje, które dziś „bezboleśnie pozwalają zerwać więzi energetyczne z agresorem”. „Jeśli my to mogliśmy zrobić, to reszta Europy też to może” – zaznaczył litewski przywódca.