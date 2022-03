Ciężarówka z darami dotarła do Triostańca niedaleko granicy rosyjsko – ukraińskiej. Jest to od dawna miasto partnerskie Kożuchowa. – Zebraliśmy wśród mieszkańców gminy żywność, środki do higieny i czystości, i wysłaliśmy do naszych partnerów – powiedział burmistrz Paweł Jagasek.

Samorząd, przy pomocy przyjaciół z Francji, szykuje kolejny transport darów dla Triostańca.