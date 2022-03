Coraz więcej dzieci uchodźców z Ukrainy uczy się w tzw. klasach przygotowawczych w zielonogórskich szkołach.

Najwięcej zapisało się do szkół podstawowych, ale także w szkołach ponadpodstawowych na terenie Zielonej Góry powstają kolejne klasy przygotowawcze dla młodych uchodźców.

Ponad połowa z nich uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym, które jest częścią Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej. Jak mówi dyrektor szkoły, Mariusz Szpakowicz, wszystkich objęto odpowiednią opieką, w tym także opieką psychologiczną, zapewniono im szkolną wyprawkę, a także darmowe obiady:

Mariusz Szpakowicz podkreśla, że w najbliższym czasie najważniejsze będzie nauczenie uczniów z Ukrainy podstaw języka polskiego, a także zintegrowanie ich z pozostałymi uczniami.

Jak zapewnia, bariera językowa nie stanowi problemu, ponieważ wielu nauczycieli posługuje się językiem rosyjskim. Poza tym, szkoła zatrudniła nauczycielkę wspomagającą, która pomaga w kontaktach z uczniami z Ukrainy:

Wychowawczynią jednej z klas przygotowawczych w II Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze została polonistka Mariola Brosławska.

Jak zaznacza, młodzi uchodźcy z Ukrainy nie sprawiają żadnych problemów i coraz lepiej czują się w nowej szkole:

Dodajmy, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do szkół w Zielonej Górze zapisano niemal 700 dzieci uchodźców z tego kraju. Ponad 600 to uczniowie szkół podstawowych, reszta to licealiści, którzy uczą się w czterech klasach przygotowawczych w Liceum Ekologicznym i VII Liceum Ogólnokształcącym, a także w klasach mieszanych w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.