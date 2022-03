Uczniowie gorzowskich szkół spotkali się z mistrzem tworzenia plakatów – Andrzejem Pągowskim. Artysta od 1981 roku współpracował z Andrzejem Wajdą. Od wczoraj w Spichlerzu przy ul. Fabrycznej można oglądać wystawę jego prac zatytułowaną „Wajda na nowo”.

W spotkaniu z artystą wzięli udział uczniowie z I, II i IV Liceum oraz liczna reprezentacja Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.



Podczas spotkania Andrzej Pągowski zdradził młodzieży, co jego zdaniem jest najważniejsze na początku drogi młodego artysty.



Wystawa pt. „Wajda na nowo” powstała z okazji przypadającej w ubiegłym roku 95. rocznicy urodzin i 5. rocznicy śmierci wielkiego mistrza kina. W Spichlerzu można zobaczyć 60 plakatów do wszystkich filmów wyreżyserowanych przez Andrzeja Wajdę. Mówi dyrektor Muzeum Lubuskiego, Ewa Pawlak:



Wystawę plakatów autorstwa Andrzeja Pągowskiego w Spichlerzu można oglądać do 25 maja.