Jesteśmy w środku walki między demokracją a oligarchią; to jest godzina próby, wasze pokolenie jest w punkcie zwrotnym – powiedział w piątek prezydent USA Joe Biden, zwracając się do amerykańskich żołnierzy. „Pytanie brzmi, czy zatriumfuje demokracja, czy też autokracja” – dodał.

Prezydent USA spotkał się w Rzeszowie-Jasionce z żołnierzami amerykańskimi z 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

„Reprezentujecie jeden procent narodu amerykańskiego. Wszyscy zdecydowaliście się być tutaj dla waszego kraju, wszyscy jesteście ochotnikami. Każdy z was spełnia swój obowiązek, aby 99 procent – w tym ja – mogło spać spokojnie” – powiedział amerykański prezydent.

Biden stwierdził, że Stany Zjednoczone są krajem unikatowym pod wieloma względami. „Jesteśmy jedynym krajem na świecie, który nie jest zorganizowany w oparciu o geografię, narodowość, religię, rasę czy cokolwiek innego. Spaja nas idea, jesteśmy jedynym krajem na świecie opartym na idei – te prawa jawią się jako oczywiste – że wszyscy mężczyźni i kobiety są sobie równi, otrzymali od Stwórcy pewne niezbywalne prawa. Taka jest prawda, nigdy od tego nie odeszliśmy” – powiedział prezydent USA.

I dodał: „Reszta świata patrzy na was i widzi, że jesteście wieloetniczną grupą Amerykanów, zgromadzonych razem, zjednoczonych w ramach jednego celu, aby bronić waszego kraju i pomagać tym, którzy pomocy potrzebują”.

Prezydent USA wspominał że, będąc senatorem i wiceprezydentem spędził dużo czasu na Ukrainie i rozmawiał z Ukraińcami. „Rozmawiałem z nimi jeszcze w czasach, kiedy nie mieli tego, co nazywamy demokracją, byłem tam na Majdanie, kiedy ich były lider musiał uciekać i ukrywać się w Rosji” – przypomniał prezydent USA.

Podkreślił, że „Ukraińcy mają silny kręgosłup, mają tę ikrę”. „Popatrzcie, jaki zrobili postęp. Jak tam będziecie zobaczycie kobiety, chłopców, ludzi, którzy stają przed czołgami z gołymi rękami, i mówiący: +nie ruszam się stąd, jestem w domu+. To jest niesamowite” – ocenił.

Zdaniem prezydenta USA jesteśmy „w środku walki pomiędzy demokracją a oligarchią”. Zaznaczył, że demokracja wymaga konsensusu, a „to jest godzina próby”.

„Jesteśmy w nowej fazie. Wasze pokolenie jest w punkcie zwrotnym. Co cztery, pięć pokoleń przychodzi taki moment, który zmienia fundamentalnie wszystko. Świat nie będzie taki sam” – powiedział Biden.

Jak podkreślił, „pytanie brzmi, kto zatriumfuje”. „Czy zatriumfują demokracja i wartości, które ze sobą niesiemy, czy też autokracja” – dodał.

Zwracając się do amerykańskich żołnierzy Biden powiedział: „Jesteście najlepszą siłą bojową w historii świata”. Jak mówił, „żadne inne pokolenie nie musiało toczyć tyle wojen, myć samochodów z krwi i jechać na kolejne sześć miesięcy”.

Przypomniał też, że jego syn służył w Iraku. „Tak, jak wielu z was zgłosił się na ochotnika, nie musiał ruszać, był prokuratorem generalnym” – zaznaczył Biden i dodał: „Były tysiące ludzi takich, jak mój syn i takich, jak wy”.

Zapewnił ich o swojej ogromnej wdzięczności. „Nie chodzi tylko o to, co robicie, aby pomóc Ukraińcom. Nie chodzi tylko o to, co robicie, aby pomóc tym ludziom odzyskać pewność. Dlatego właśnie sekretarz stanu poprosił mnie o wysłanie kolejnych 12 tysięcy żołnierzy z USA. Powiedziałem: mamy 100 tysięcy amerykańskich sił tutaj, w Europie. Nie mieliśmy takiej obecności od długiego czasu (…). Powiedziałem: wysłaliśmy najlepszych, jakich mieliśmy w Ameryce. To wszyscy wy” – zwrócił uwagę.

Prezydent USA zacytował swojego dziadka, który kiedyś mówił mu: „Joe, dotrzymaj wiary”. „Babcia brała mnie wtedy na bok i mówiła: +nie, nie dotrzymuj, szerz wiarę+. Wy szerzycie wiarę. Dziękuję. Niech Bóg was błogosławi. Niech zatrzyma was w bezpieczeństwie. Niech Bóg błogosławi naszych żołnierzy” – podsumował amerykański przywódca.