W 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach ruszyła akcja zbiórki krwi pod nazwą „SpoKREWnieni służbą”. Dar życia może ofiarować każdy, nie tylko żołnierz.

Na parkingu przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym żarskiej lecznicy krew można oddać w specjalnym krwiobusie. Może to zrobić niemal każdy w wieku od 18 do 65 lat po przeprowadzeniu uprzedniego wywiadu lekarskiego. – To najcenniejszy dar, jaki można ofiarować innym osobom – mówi Monika Kogut z żarskiego szpitala

– Krew jest potrzebna niemal zawsze. I to każda z jej grup. Warto więc przystępować do takich akcji – zaznacza doktor Marek Femlak, zastępca komendanta lecznicy:

Chętni, którzy przychodzą aby oddać krew sami przyznają, to jeden ze sposobów pomocy innym osobom. – Krwi nie da się wyprodukować, dlatego tak ważne jest, aby wnieść swoją cegiełkę w taką zbiórkę – podkreślają :

Dodajmy, że jednorazowo można oddać 450 mililitrów krwi.