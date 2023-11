105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach został wybrany na realizatora zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pod nazwą ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuc”. Projekt finansowany jest w całości ze środków budżetu państwa.

Środki, jakie otrzymała lecznica na zadanie to 500 tysięcy złotych. – Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności nowotworu płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania. Realizowane jest to poprzez badania niskodawkowej tomografii komputerowej – mówi Justyna Wróbel-Gądek rzeczniczka żarskiej lecznicy:

– Zakwalifikowane do badań osoby muszą spełniać pewne kryteria i mogą się do nas zgłaszać wysyłając wypełnioną ankietę osobową – zaznacza rzeczniczka:

Ankiety dostępne są w punktach rejestracyjnych w szpitalu w Żarach, w filii w Żaganiu oraz na stronie internetowej lecznicy.