Wiceminister finansów Artur Soboń liczy, że proponowane zmiany podatkowe będą popierane na dalszych etapach przygotowania projektu nowelizacji.

Pierwszym z nich będą konsultacje społeczne, które potrwają do 2 kwietnia. Artur Soboń mówił na antenie Programu 1. Polskiego Radia, że konsultacje pomogą przygotować korzystne rozwiązania dla podatników, w tym planowane obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 do 12 procent:

„Te 12 procent to obniżka o 5 punktów procentowych, ale de facto obniżka o blisko 30 procent należnego podatku. To jest rzeczywiście duża zmiana dla większości z nas i dzieje się to przy zachowaniu wysokości kwoty wolnej od podatku oraz podwyższonego drugiego progu podatkowego. Jest to zatem realna obniżka podatków”