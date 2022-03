Do szkół i przeszkoli w woj. lubuskim do środy zapisano 1749 dzieci, które wraz ze swoimi bliskim uciekły przed wojną z Ukrainy – poinformowała w czwartek PAP Krystyna Wiśniewska z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Według danych z systemu informacji oświatowej z 16 marca br. w regionie w szkołach podstawowych zapisanych było 1351 uczniów uchodźców, w szkołach ponadpodstawowych – 190, a do przedszkoli przyjęto 208 dzieci z Ukrainy.

Zainteresowanie uchodźców posłaniem dzieci do szkoły jest bardzo duże. Można powiedzieć, że kilka dni po przybyciu zgłaszają się do szkół lub organów prowadzących w celu zapisania dzieci do szkoły. Niektóre dzieci uchodźców kontynuują naukę zdalnie w szkołach ukraińskich, co rodzice zgłaszają – przekazała Wiśniewska.

Jak przekazano w komunikacie, lubuskie szkoły i przedszkola starały się jak najlepiej przygotować do przyjęcia dzieci z Ukrainy, a pojawiające się problemy są rozwiązywane na bieżąco.

Uczniowie w oddziałach przygotowawczych uczą się języka polskiego (6 godzin tygodniowo) i uczęszczają na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Ogólny tygodniowy wymiar zajęć wynosi 20 godz. w klasach I–III, 23 godz. w klasach IV–VI, 25 godz. w klasach VII i VIII i 26 godz. w szkole ponadpodstawowej.