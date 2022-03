Publiczna Szkoła Podstawowa w podżagańskim Tomaszowie aktywnie włączyła się w pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. Koło PCK prowadzi zbiórkę środków opatrunkowych.

Uczniowie przynoszą to, co jest w tej chwili potrzebne. To między innymi bandaże, koce termiczne, rękawiczki, plastry oraz środki dezynfekujące. – To nie pierwsza akcja, do której przystępujemy. Za każdym razem odzew jest ogromny za strony uczniów, ale i rodziców – mówi jedna z inicjatorek zbiórki Agnieszka Szwarc :

Uczennica klasy ósmej, Dominika Sygutowska mówi, że nie można pozostawać obojętnym na los tych, którzy doświadczają wojny:

Roksana Szpalerska od kilku lat zajmuje się wolontariatem przy szkolnym kole PCK. Jak podkreśla okazywanie pomocy komuś innemu jest wartościowe. – Wolę dawać, niż otrzymywać – zaznacza uczennica:

Dodajmy, że szkolna zbiórka w Tomaszowie trwać będzie do piątku.