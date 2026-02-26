Prezydent Częstochowy Krzysztof M. z dwoma zarzutami. Jest też wniosek o jego areszt.

Pierwszy z zarzutów dotyczy przyjęcia w latach 2018-2022 korzyści majątkowej w postaci gotówki w wysokości co najmniej 40 tys. zł w zamian za wprowadzenie zmian w budżecie miasta pozwalających na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla ustalonego przedsiębiorcy.

Drugi zarzut związany jest z przyjmowaniem, w okresie od co najmniej września 2020 r. do końca października 2025 r., od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł.

Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa M. na trzy miesiące. Decyzja ta jest uzasadniona zarówno obawą matactwa, jak i groźbą wymierzenia surowej kary.

Jak informuje prokuratura, spraw ma związek z trwającym od dwóch lat wielowątkowym śledztwem dotyczącym korupcji, w której zatrzymany został między innymi Bartłomiej S. były wiceprezydent Częstochowy i wicemarszałek województwa śląskiego. Śledczy dodają, że sprawa ma charakter rozwojowy.