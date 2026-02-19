Senackie komisje – obrony oraz finansów – za trzema poprawkami do ustawy wdrażającej SAFE. Celem programu jest dozbrojenie i modernizacja Wojska Polskiego. Koło godz. 14 w Senacie odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że spłata unijnych pożyczek na realizację programu nie będzie pochodziła z budżetu ministerstwa obrony narodowej.

– To absolutnie fundamentalna poprawka, bo chroni budżet resortu – mówiła pełnomocnik rządu do spraw unijnego funduszu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka:

Unijny program dozbrajania SAFE opiewa na 150 miliardów euro. Polska ma dostać niemal jedną trzecią, bo prawie 44 miliardy euro niskooprocentowanych pożyczek na preferencyjnych warunkach.

Polska chce z pieniędzy z funduszu SAFE zrealizować ponad 130 projektów. To m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, amunicja wielokalibrowa, przeciwlotnicze zestawy rakietowe, czy armatohaubice. Są też projekty zwiększające cyberbezpieczeństwo i wspierające ochronę infrastruktury krytycznej.

Na przełomie marca i kwietnia Polska będzie mogła otrzymać 15-procentową zaliczkę. Spłata kredytu zacznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 r.