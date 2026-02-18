W ramach akcji prewencyjnej związanej z bezpieczeństwem podczas ferii uczestnicy półkolonii z Małomickiego Domu Kultury odwiedzili żagańską komendę policji. Oprócz zwiedzenia obiektu rozmawiano także o sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu od początku zimowych kanikuł odwiedzają zorganizowane miejsca wypoczynku dzieci. – Oprócz kontroli, które prowadzimy z sanepidem organizujemy również pogadanki z półkolonistami. Mówimy o właściwych zachowaniach w sytuacjach kryzysowych. Podkreślamy również czego należy unikać, aby ferie były czasem wypoczynku wolnym od zagrożeń – mówi podkomisarz Arkadiusz Szlachetko:

Same dzieci podkreślają, że uczą się o takich zachowaniach w szkole. – To ciekawe spotkanie, bo nie każdy może wejść do policji. Poza tym dowiadujemy się czegoś nowego, a te informacje mogą okazać się przydatne – mówią odwiedzający żagańską komendę:

– Dla nich to frajda, bo nawet ja jestem w takim miejscu po raz pierwszy. Najważniejsze jest jednak to, że jeśli o bezpieczeństwie mówi umundurowany funkcjonariusz, to ta wiedza zostanie im dłużej w pamięci – zaznacza Paulina Ćmiel z Małomickiego Ośrodka Kultury:

Funkcjonariusze przypominali także o noszeniu odblasków, dzięki którym pieszy jest bardziej widoczny.