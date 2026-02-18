W środę (18 lutego) na zimowych igrzyskach we Włoszech ciekawie zapowiada się sztafeta kobiet z udziałem Polek. Norweski narciarz Johannes Hoesflot Klaebo powalczy o dziesiąty złoty medal olimpijski, a amerykańska alpejka Mikaela Shiffrin o pierwsze podium.

W Anterselvie dobrze spisują się biathlonistki. W sprincie Żuk była ósma, a w biegu na dochodzenie ona oraz Joanna Jakieła i Natalia Sidorowicz uplasowały się w drugiej dziesiątce. Skład sztafety 4×6 km uzupełni Anna Mąka. Rywalizacja rozpocznie się o 14.45.

W biegach narciarskich w sprincie drużynowym wystartują Izabela Marcisz i Monika Skinder oraz Maciej Staręga i Dominik Bury.

Wśród mężczyzn o dziesiąty złoty medal olimpijski powalczy najbardziej utytułowany sportowiec w historii zimowych igrzysk Norweg Johannes Hoesflot Klaebo, którego partnerem będzie Einar Hedegart. Klaebo zdobył już w Tesero cztery złote krążki, a chce skompletować „Wielkiego Szlema”, czyli wygrać wszystkie sześć biegów z programu olimpijskiego, czego dokonał już w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Trondheim.

W ostatniej konkurencji w narciarstwie alpejskim – slalomie kobiet wystąpi Aniela Sawicka. Kibice z uwagą będą obserwować start najbardziej utytułowanej zawodniczki w historii Amerykanki Mikaeli Shiffrin. Zwyciężczyni 108 zawodów Pucharu Świata ma w dorobku tylko dwa złote medale olimpijskie i jeden srebrny, wszystkie z igrzysk w Soczi i Pjongczangu. Nie wywalczyła żadnego ani cztery lata temu w Pekinie, ani dotychczas w Cortinie d’Ampezzo.

Wieczorem w Mediolanie w ćwierćfinale wyścigu na 500 m w short tracku wystartuje Felix Pigeon.

Ponadto zaplanowano cztery konkurencje finałowe bez udziału Polaków: snowboardowy slopestyle kobiet (przeniesiony z wtorku) i mężczyzn, skoki kobiet w narciarstwie dowolnym oraz sztafetę kobiet w short tracku.

Do tej pory polscy sportowcy zdobyli cztery medale igrzysk we Włoszech. Skoczek narciarski Kacper Tomasiak indywidualnie wywalczył srebro i brąz, a wraz z Pawłem Wąskiem srebro w konkursie duetów, natomiast Władimir Semirunnij był drugi w łyżwiarskim biegu na 10000 m.