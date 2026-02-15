Panczenistka Kaja Ziomek-Nogal po występie na 500 m w igrzyskach olimpijskich nie ukrywa, że liczyła na medal. Do brązu zabrakło jej 0,12 s. – Marzyłam o medalu. Po to wracałam do sportu, ale się nie udało – powiedziała szósta zawodniczka tej konkurencji.

Łyżwiarka po dwuletniej przerwie macierzyńskiej w grudniu 2024 roku odniosła pierwsze indywidualne zwycięstwo w Pucharze Świata na 500 m w Pekinie. Ten sezon PŚ zakończyła na drugim miejscu. Z trybun mediolańskiej hali dopingowała ją najbliższa rodzina z mężem Arturem i córeczką Antoniną.

Dałam z siebie wszystko. Zrobiłam co mogłam. Igrzyska zakończę z lekkim smutkiem i niedosytem, ale też z wielką miłością w sercu, bo na trybunach zobaczyłem wszystkich moich najbliższych

– mówiła Eurosportowi z lekko załzawionymi oczami.

28-letnia Ziomek-Nogal przyznała, że jest dumna z szóstego miejsca na igrzyskach. Potrzebuje czasu, aby w pełni to zaakceptować. Dużo poświęciła, aby po przerwie ponownie wrócić do żmudnych treningów.

Na pierwszym miejscu jest moja córka. Nie mogę się doczekać kiedy podejdę do niej i ją przytulę

– zaznaczyła mistrzyni Europy.

Łyżwiarce do brązowego medalu, który zdobyła Japonka Miho Takagi, zabrało 0,12 s. Igrzyska w Mediolanie są dla niej trzecie w karierze. Ma za sobą starty w Pjongczangu 2018 i Pekinie 2022.