Dwa promile alkoholu w organizmie miał kierowca BMW, który jest podejrzany o rozbicie auta na ulicy Estkowskiego w Gorzowie. Do zdarzenia doszło dziś przed południem.

Jak informuje aspirant Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej policji, kiedy policjanci dotarli na miejsce zdarzenia auto było puste. Kierowca uciekł, ale został przez policjantów namierzony i zatrzymany:

Mężczyzna uderzył w znak i betonowy śmietnik. Kierowcy grozi do trzech lat więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.