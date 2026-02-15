Dwa promile alkoholu w organizmie miał kierowca BMW, który jest podejrzany o rozbicie auta na ulicy Estkowskiego w Gorzowie. Do zdarzenia doszło dziś przed południem.
Jak informuje aspirant Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej policji, kiedy policjanci dotarli na miejsce zdarzenia auto było puste. Kierowca uciekł, ale został przez policjantów namierzony i zatrzymany:
Mężczyzna uderzył w znak i betonowy śmietnik. Kierowcy grozi do trzech lat więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.
Polecamy
Służby pięciu państw potwierdzają – reżim Putina otruł Nawalnego
Służby pięciu państw potwierdziły, że reżim Władimira Putina otruł 2 lata temu lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Wspólne oświadczenie w tej...Czytaj więcejDetails