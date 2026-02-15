Lubuska policja zatrzymała aż 16-tu nietrzeźwych kierowców w walentynkowy wieczór. Policyjna akcja miała miejsce na drogach całego województwa.

Skontrolowano prawie 7 tysięcy osób. – Akcję „Trzeźwy wieczór” przeprowadzono w większych miastach, jak i na drogach powiatowych i głównych trasach wylotowych – informuje podkomisarz Mateusz Sławek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

Szesnastu kierujących prowadziło pod wpływem alkoholu, a u dwóch osób ujawniono obecność narkotyków. Wszyscy odpowiedzą przed sądem.