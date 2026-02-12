To największa tego typy inwestycja w kraju. Za blisko 190 milionów Gorzów wyremontuje 15 budynków użyteczności publicznej. Gruntownej termomodernizacji doczekają się dwa miejskie żłobki, trzy przedszkola, siedem szkół, pogotowie opiekuńcze i dwa budynki urzędu miasta.

Miasto otrzymało na te inwestycję 50 mln zł unijnego dofinansowania z urzędu marszałkowskiego. Inwestycja wykonana zostanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

– To bardzo korzystne rozwiązanie – mówi Maciej Kopański, przedstawiciel partnera prywatnego:

Głęboka termomodernizacja oznacza, że chodzi nie tylko o docieplenie, wymianę okien i drzwi, ale także o przebudowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Do tego dochodzi montaż instalacji fotowoltaicznej.

– To wszystko ma dać ogromną oszczędność energii elektrycznej i cieplnej – mówi wicemarszałek województwa Hubert Harasimowicz:

– Realizacja tej inwestycji to nie tylko oszczędności w zakresie ciepła czy energii – dodaje Agnieszka Surmacz, prezeska Gorzowskich Inwestycji Miejskich:

Inwestycja trwać ma do czerwca 2028 roku.