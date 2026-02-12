Dziś powołana została Rada Doradcza Branżowego Centrum Umiejętności „Elektromobilność” w Nowej Soli. Wśród trzynastu członków znaleźli się przedstawiciele partnerów projektu, samorządu, rynku pracy, szkół i uczelni. – Rada ma za zadanie wspierać BCU pod względem merytorycznym i organizacyjnym – mówi profesor Andrzej Pieczyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący rady.

Od pół roku BCU w Nowej Soli szkoli uczniów, studentów i inne, chętne osoby dorosłe w zakresie obsługi stacji ładowania i serwisowania samochodów elektrycznych. Placówka znajduje się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.