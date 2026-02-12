Małgorzata Gośniowska – Kola, prezes Stowarzyszenia „Huta Pieniacka”, wystosowała list otwarty do strony ukraińskiej w sprawie ekshumacji ofiar ludobójstwa w czasie II Wojny Światowej. Wcześniej stowarzyszenie złożyło kilkanaście wniosków w tej sprawie, które zostały bez odpowiedzi. – 82 lat temu oddziały SS Galizien i ukraińskich nacjonalistów zamordowali około 1000 Polaków mieszkających w Hucie Pieniackiej. Chcemy się pomodlić nad grobami naszych bliskich – mówi prezes Gośniowska – Kola.

Według szacunków polskich historyków, w wyniku ludobójstwa na Wołyniu w latach 1943–1944, z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 40–60 tysięcy Polaków.