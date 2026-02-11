W środę wieczorem (11 lutego) odbędzie się spotkanie liderów koalicji rządzącej – poinformował PAP szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz. Wicepremier, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że agenda spotkania będzie obejmowała sprawy bieżące i kwestie związane z projektami ustaw.

Teraz trwa mała rada koalicyjna i jest spotkanie liderów koalicyjnych wieczorem

– powiedział Śliz.

Dodał, że w wieczornym spotkaniu Polskę 2050 będzie reprezentować szefowa ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Władysław Kosiniak-Kamysz w TOK FM powiedział, że agenda spotkania jest „dwutorowa” i dotyczy m.in. spraw bieżących.

Jest kilka kwestii merytorycznych, związanych z ustawami, które będą procedowane niedługo czy na rządzie, czy w Sejmie

– wskazał.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Wicepremier był też pytany, czy na spotkaniu poruszona będzie kwestia wakatów na stanowiskach sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Nie wykluczam, że też rozmowa o wymiarze sprawiedliwości będzie jednym z tematów

– przyznał.

Odmówił jednak podania szczegółów dotyczących rozważanych kandydatów na sędziów TK. Jak dodał, może on „zapewnić”, że nie będą to politycy.

Prowadziliśmy o tym dyskusję. Są też politycy, którzy są profesorami prawa, ale nie chciałbym żeby szczególnie w tym pierwszym etapie był moment, że idą ci, którzy są zaangażowani dzisiaj politycznie

– mówił wicepremier.

Zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak w rozmowie z PAP zapewnił, że spotkania liderów koalicji odbywają się regularnie.

To nie jest nic nadzwyczajnego. Koalicja polega na tym, że gdy są ważne tematy do omówienia, to liderzy się spotykają, a dzisiaj dużo się dzieje w temacie bezpieczeństwa, więc nie jest tajemnicą, że jest o czym rozmawiać

– podkreślił.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Stefaniak powiedział, że wszelkie szczegóły spotkania i komunikat po spotkaniu, „jeżeli do takiego dojdzie”, będą komunikować odpowiednie służby. – Proszę śledzić komunikaty CIR-u – zaznaczył polityk.

W środę (11 lutego) ma się również zebrać, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego, Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent chce omówić m.in. kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację programu SAFE oraz zaproszeniem Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzecim zapowiedzianym tematem RBN ma być „wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego – organu doradczego prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa – wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN.

Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.