Ukraina zapowiada rozwój eksportu i ekspansję swojej produkcji zbrojeniowej poza granice kraju.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym na portalu X zapowiedział rozwój produkcji dronów w państwach europejskich oraz centrów eksportowych w całej Europie.

Już w połowie lutego będziemy mogli zobaczyć produkcję naszych dronów w Niemczech. Otrzymam pierwszego drona. To linia produkcyjna, która już jest gotowa. Linie produkcyjne działają również w Wielkiej Brytanii. Wszystkie te technologie pochodzą z Ukrainy

– powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy zapowiada też kolejne działania wymierzone w zaplecze rosyjskiej produkcji zbrojeniowej. Mówi, że rosyjska infrastruktura energetyczna jest uzasadnionym celem ukraińskich ataków, bo to właśnie sektor energetyczny stanowi jedno z głównych źródeł finansowania rosyjskiej produkcji zbrojeniowej.