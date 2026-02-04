To ostatnie godziny na oddanie głosu na Aeroklub Ziemi Lubuskiej w ogólnopolskim konkursie Cumulusy 2026. Głosowanie w lotniczym plebiscycie rozpoczęło się 10 stycznia i potrwa do 5 lutego, do godziny 12.00. Wśród nominowanych znalazło się pięcioro przedstawicieli AZL. Głos może oddać każdy z mieszkańców.

– Konkurs docenia ludzi, przedsięwzięcia i instytucje, które są częścią polskiego lotnictwa – mówi Artur Haładyn, dyrektor Aeroklubu Ziemi Lubuskiej:

Wśród nominowanych znaleźli się Agata Porębska, Jagoda Gancarek, Hania Kaczmarczyk, Krzysztof Porębski i Dominik Punda:

W gronie nominowanych jest też pilot Dominik Punda, wychowanek Aeroklubu Ziemi Lubuskiej i autor książki „Dwie strony nieba”.

Lista finalistów w plebiscycie Cumulusy zostanie opublikowana 8 lutego. Kolejnego dnia rozpocznie się głosowanie finałowe, które potrwa do 18 lutego.