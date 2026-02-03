Dzień dobry we wtorek! Dziś wieczorem porozmawiamy o zarazach i demonach.

fot. autorki

fot. autorki

Niegdyś wierzono, że ujrzenie unoszącej się nad wioską płachytki zwiastuje zarazę oraz że w domu, na którym przysiądzie, ktoś na pewno umrze…

Kiedy Ewa wraz z rodziną przeprowadza się do miasta, nikt nie spodziewa się, że przypadkowe spotkanie z dawną znajomą matki uruchomi nie poddający się racjonalnemu wytłumaczeniu ciąg zdarzeń (z opisu wydawcy).

20.30 rozmowa z Anną Musiałowicz autorką Płachytki

Wydawnictwo Replika