Po ponownym otwarciu Kino Newa w Zielonej Górze zapowiada dalszą działalność jako kino studyjne. Opiekunowie placówki, którzy byli gośćmi audycji „Wokół Miasta”, podkreślają, że to miejsce tworzone jest z myślą o widzach poszukujących kameralnej atmosfery i kina ambitnego.

– Jesteśmy przekonani, że po remoncie zainteresowanie kinem będzie zdecydowanie większe – mówi Aleksandra Kwietniowska z Klubu Kultury Filmowej:

Kino planuje nie tylko regularne seanse, ale także spotkania z twórcami, rozwój Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz działania edukacyjne.

– Chcemy dalej ulepszać to miejsce, potrzebny jest jeszcze dodatkowy sprzęt, dlatego zamierzamy wystąpić z projektem do Budżetu Obywatelskiego – zaznacza wiceprezes Klubu Kultury Filmowej Weronika Nowak:

Znaczenie kin studyjnych podkreślają również twórcy filmowi, dla których to przestrzeń kontaktu z widzem.

– Cenimy sobie bezpośredni kontakt z publicznością – podkreśla reżyser Tomasz Gąsowski:

Kino Newa zapowiada regularny repertuar od wtorku do niedzieli oraz comiesięczne spotkania z twórcami. Informacje o seansach i wydarzeniach będą publikowane na odświeżonej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych kina.