Ratownicy TOPR w nocy z niedzieli na poniedziałek (1/2 lutego) ratowali dwóch turystów, którzy spadli Lodowym Żlebem w kierunku Zadniego Kamiennego w Dolinie Tomanowej. Poszkodowani nie mieli żadnego zimowego wyposażenia, a do nawigacji używali aplikacji Google Maps.

Kilka minut po godz. 18 w niedzielę (1 lutego) do centrali TOPR w Zakopanem zadzwonił turysta z informacją, że podczas zejścia z Chudej Przełączki spadł wraz z kolegą. On sam zatrzymał się po około 100 metrach, ale stracił kontakt z towarzyszem.

Na miejsce wypadku dotarło łącznie 20 ratowników. Pierwszy z turystów został odnaleziony i w dobrym stanie wyprowadzony na szlak. Przy pomocy drona wyposażonego w termowizję zlokalizowano drugiego poszkodowanego, znajdującego się w stromym terenie, około 400 metrów poniżej szlaku.

Do drugiego turysty ratownicy dotarli przed godz. 22. Po udzieleniu pierwszej pomocy – mężczyzna doznał urazu głowy oraz kończyny górnej – został ewakuowany w noszach typu SKED przy użyciu technik linowych do Doliny Kościeliskiej.

Poszkodowani turyści nie byli przygotowani do takiej wyprawy. Nie posiadali zimowego ekwipunku ani doświadczenia, a do nawigacji oraz planowania trasy używali aplikacji Google Maps. Turysta, który spadł blisko 400 metrów, może mówić o ogromnym szczęściu!

– relacjonowali ratownicy TOPR.

Akcja zakończyła się przed godz. 3 nad ranem.

Ratownicy przypominają, że w obecnych warunkach zimowych w Tatrach – po odwilżach i przymrozkach śniegi są bardzo twarde – do bezpiecznego poruszania się w terenie wysokogórskim niezbędny jest pełny zimowy ekwipunek. Jak zaznaczają, konieczne są raki, czekan, kask oraz podstawowa znajomość lawinowego ABC.

